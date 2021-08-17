АТОР: въездной турпоток в I полугодии упал в 31 раз по сравнению с периодом до пандемии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Въездной туристический поток в Россию в первом полугодии 2021 года снизился в 31 раз по сравнению с допандемийным периодом (первым полугодием 2019 года). Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Всего иностранцы в первом полугодии 2021 года совершили 64,4 тыс. визитов в Россию с туристическими целями. В аналогичный период 2020 года турпоток составлял 322,8 тыс., а в 2019 г. - почти 2 млн. В сравнении с допандемийным периодом въездной турпоток сократился в 31 раз", - отмечается в сообщении.

По данным ассоциации, лидером въездного турпотока в первом полугодии 2021 г. стала страна, которая ранее не входила даже в ТОП-10 въездных рынков РФ - Куба. По итогам шести месяцев в России побывали 20,5 тыс. граждан Кубы, назвавших туризм целью своего визита. Это не только больше, чем в аналогичный период 2020 года (4,2 тыс.), но и чем в первом полугодии 2019 г. (10,6 тыс. визитов).

"Туроператоры не заметили какого-либо спроса на туры по России со стороны кубинцев. Участники рынка предполагают, что этот поток может быть "транзитным". Второй вариант - статистическая или техническая ошибка (например, студентов посчитали как туристов)", - отмечается в сообщении.

При этом меньше всего туристов приехало из Китая - 25 человек против 592 тыс. человек в первом полугодии 2019 года.

Второе место в рейтинге заняли Объединенные Арабские Эмираты. Турпоток из этой страны за полгода составил 8,8 тыс. человек, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период 2019 года (2,9 тыс.). Как отметили в АТОР, туристы из Эмиратов выбирают стандартные маршруты - Москва и Санкт-Петербург. Также их интерес вызывает Сочи, но турпотоку помешали погодные условия и ковидные ограничения в регионе.

На третьем месте находится уже традиционный для пандемийного периода лидер въездного турпотока в Россию - Турция. За шесть месяцев граждане этой страны совершили 7,3 тыс. визитов в Россию с туристическими целями. Это на тысячу меньше, чем в 2020 году и на 15 тыс. меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Свою роль в сокращении турпотока сыграло закрытие Россией авиасообщения с Турцией с середины апреля до конца июня 2021 года, добавили в АТОР.

Другие лидеры рейтинга

Как сообщили в АТОР, на четвертой строчке рейтинга - Германия (6,7 тыс. визитов с туристическими целями). Как пояснили в ассоциации, это были, в том числе, группы, чьи туры ранее переносились из-за пандемии. Наконец, замыкает ТОП-5 Сербия. За шесть месяцев в России с туристическими целями побывало 3,2 тыс. туристов из этой страны против 17,5 тыс. визитов в первом полугодии 2019 года.

В то же время Индия, которая сейчас занимает шестое место, до пандемии считалась перспективным въездным рынком. В первом полугодии 2019 г. туристы из Индии совершили 31,7 тыс. визитов в Россию, а в аналогичный период 2021 г. в 10 раз меньше (3,2 тыс.). Замыкают ТОП-10 Казахстан (2,4 тыс.), Армения (1,9 тыс.), Катар (1,6 тыс.) и Южная Корея (1,3 тыс.).