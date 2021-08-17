Экспорт продукции АПК Подмосковья в Китай вырос вдвое с начала года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 77 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК) на $119 млн экспортировало Подмосковье в Китай за семь месяцев 2021 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Московская область продолжает наращивать экспорт продукции АПК в Китай. По итогам семи месяцев текущего года экспорт продукции АПК региона в Китай составил $119 млн, что на $60,9 млн больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период экспортировано 77,1 тыс. тонн продукции. Мы прибавили относительно прошлого года 7,7 тыс. тонн", - приводятся в сообщении слова главы министерства Сергея Воскресенского.

Он отметил, что за весь 2020 год в Китай из Подмосковья было экспортировано продукции на $127,9 млн.

"В этом году предприятиями Подмосковья экспортируется в Китай, в основном, мясная продукция, масложировая - продукты для приготовления соусов и готовые соусы, вкусовые добавки и приправы, напитки и кондитерские изделия. Экспорт мясной продукции составляет порядка $112 млн, рост более 100%. Также порядка 100 тонн приходится на сыры, плодоовощные консервы, чай, кофе и мороженое", - уточнил министр.

Московская область сегодня занимает первое место по экспорту мяса в Китай среди других регионов России. Крупнейшими экспортерами мясной продукции в Китай являются подмосковные предприятия - "Черкизово" и "Мираторг".