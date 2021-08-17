Киев планирует войти в зимний сезон с запасом более 19 млрд куб. м газа

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Украина планирует к началу нового отопительного сезона накопить в поземных хранилищах более 19 млрд куб. м природного газа. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз".

"Сейчас в украинских хранилищах более 17,5 млрд куб. м газа. Наш план к началу отопительного сезона - пересечь отметку 19 млрд куб. м газа", - говорится в сообщении.

Во вторник глава "Нафтогаза" Юрий Витренко посетил крупнейшее хранилище - "Бильче - Волицко - Угерское" емкостью в 17 млрд куб. м. Он отметил, что ранее, кроме 2020 года, когда в хранилищах находилось почти 28,5 млрд куб. м, Украина входила в отопительный сезон с запасом около 16 млрд куб. м газа. "В этом году планируется накопить больше, чтобы иметь возможность подстраховать генерацию на случай нехватки угля", - пояснил он.

По состоянию на 1 августа на Украине в подземных хранилищах находилось около 17 млрд куб. м газа, из которых 4,4 млрд куб. м принадлежало частным структурам, в том числе нерезидентам.