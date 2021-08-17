Объем инвестиций в Подмосковье по итогам года может превысить 1 трлн рублей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Не менее 1 трлн рублей инвестиций в основной капитал планирует привлечь Московская область по итогам 2021 года. Об этом сообщила во вторник журналистам министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"У нас и в целом по итогу прошлого года были хорошие показатели, и сейчас мы наблюдаем тенденцию к росту экономики. Прежде всего, это наш объем инвестиций в основной капитал - это 1 трлн рублей. Мы сохранили этот триллион рублей в 2020 году, пандемийном году. И сейчас наблюдаем уже рост, поэтому я рассчитываю, что по итогу этого года будет как минимум 1 трлн рублей [инвестиций], может быть, будет еще положительная динамика", - сказала Зиновьева, отвечая на вопрос ТАСС.

Она рассказала, что в сегменте малого и среднего предпринимательства в 2020 году наблюдалось увеличение рабочих мест. Так, по ее словам, количество граждан, занятых в малом бизнесе региона, превышает 1,4 млн, и по итогам прошедших месяцев текущего года наблюдается рост числа работников.

"Мы видим динамику положительную, позитивную, поэтому наши малые и средние компании пережили пандемию и сейчас развиваются, сохраняют и увеличивают свои рабочие места. Это очень важно, особенно для отдаленных территорий", - добавила Зиновьева.

Министр отметила, что для предпринимателей, работающих в отдаленных территориях Подмосковья, реализуется специальная программа поддержки, в рамках которой они могут получить заем под 1% годовых в размере до 5 млн рублей на срок до трех лет.