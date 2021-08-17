Цена на сжиженный газ на бирже снизилась за день почти на 2%

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ, используются в качестве газомоторного и бытового топлива) по территориальному индексу снизилась по итогам торгов во вторник на 1,96%, до 49,05 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость СУГ на бирже снижается уже четвертый торговый день подряд после недельного роста и обновления нескольких исторических максимумов. С момента достижения рекордного значения 11 августа (53,35 тыс. рублей за тонну) биржевая цена СУГ упала на 8%.

Цена бензина на бирже также продолжает снижаться. Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась за день на 0,8%, до 57,4 тыс. рублей за тонну, Аи-95 - на 0,4%, до 59,7 тыс. рублей за тонну. При этом биржевой индекс дизельного топлива незначительно вырос - на 0,1%, до 50,83 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена топочного мазута за день снизилась на 0,6% и составила 20,97 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) также подешевело - на 1,2%, до 49,43 тыс. рублей за тонну.