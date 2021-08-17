Пострадавшим от засухи хозяйствам в Удмуртии выделят субсидии на 140 млн рублей

ИЖЕВСК, 17 августа. /ТАСС/. Пострадавшие от засухи хозяйства в Удмуртской Республике смогут рассчитывать на поддержку в виде субсидий на общую сумму почти в 140 млн рублей. Об этом во вторник сообщила ТАСС зампредседателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова.

"Пострадавшим хозяйствам будет предоставлено два вида новых субсидий из российского и регионального бюджетов на общую сумму почти в 140 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в том числе на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур из федерального бюджета Удмуртии выделено 129 млн рублей, на покупку семян сельхозкультур и проведение испытаний сортов из республиканского бюджета будет направлено 9,63 млн рублей. Абрамова также отметила, что Минсельхозом России будут внесены изменения в предоставление субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур, согласно которым главным критерием станет прирост производства рапса к предыдущему году. Общая сумма поддержки по этому направлению составит 19 млн рублей.

Глава Минсельхоза Удмуртии отметила, что направлены письма в соседние регионы с просьбой оказать помощь Удмуртии в предоставлении земельных участков для заготовки или поставки кормов, чтобы снизить масштаб ущерба от ЧС в связи с засухой в регионе. "У нас уже есть предложения от Кировской области", - сказала она.

С 23 июля в Удмуртии действует режим ЧС из-за почвенной засухи. Власти республики оценили предварительные потери от гибели сельскохозяйственных культур в более чем 2,5 млрд рублей. От засухи пострадали почти 230 сельскохозяйственных организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, что составляет 20% от общего числа сельскохозяйственных товаропроизводителей Удмуртии.