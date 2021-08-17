Дипломат: товарооборот между УрФО и Белоруссией вырастет в 2021 году в условиях интеграции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Товарооборот между шестью регионами Уральского федерального округа (УрФО) и Белоруссией вырастет в 2021 году в условиях экономической интеграции. За первые шесть месяцев 2021 года товарооборот почти вышел на уровень 2020 года, сообщил во вторник ТАСС руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Виталий Войтик.

"В связи с вводимыми санкциями против России и Белоруссии в настоящее время идет процесс двусторонней экономической интеграции, что подстегнет ко взаимному росту темпов экспорта товаров. Изменившаяся для нас ситуация на европейском рынке будет способствовать росту кооперационных связей белорусских предприятий с партнерами из России. Уверен, что в 2021 году уровень товарооборота между Республикой Беларусь и УрФО будет неуклонно увеличиваться. По итогам работы за шесть месяцев текущего года товарооборот составил 93,2% от годового значения за 2020 год, а еще впереди целых полгода", - сказал он.

Войтик добавил, что в 2020 году товарооборот Белоруссии с УрФО снизился по сравнению с 2019 годом на 54% на $3,3 млрд. Это было связано, в основном, с сокращением импорта в Республику Беларусь сырой нефти и сопутствующих составляющих из УрФО. Всего из Белоруссии в округ поставляется продукция по более чем 500 кодам товарной номенклатуры. Это лазеры, металлоконструкции из черных металлов, устройства на жидких кристаллах, автомобили спецназначения, творог, сыр и другое.

"В свою очередь, Беларусь импортирует из УрФО сырую нефть, включая газовый конденсат, трубы, ферросплавы, газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие, различные специфические товары. <…> Товарная линейка и в первом, и во втором случае достаточно дифференцирована, имеет значительный промышленный уклон с учетом потребностей регионов", - отметил дипломат.