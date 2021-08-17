В Новороссийске прогнозируют потерю урожая винограда в пределах 20-40% из-за подтоплений

КРАСНОДАР, 17 августа. /ТАСС/. Все виноградники Новороссийска оказались подмыты в результате сильных дождей, прошедших в Краснодарском крае. Власти города прогнозируют потерю урожая винограда в пределах 20-40%, сообщил заместитель главы Новороссийска Виктор Цыбань на своей странице в Instagram во вторник.

"Разгул стихии сказался и на состоянии предприятий АПК города. Все виноградники подмыты, во многих местах имеются заголения корневой системы. По предварительным данным, ожидается 20%, а в некоторых хозяйствах до 40% потери урожая", - говорится в сообщении замглавы города.

По его словам, от избытка влаги виноград может набухнуть и лопнуть, что приведет к загниванию ягод. Он уточнил, что также нанесен ущерб плодовым деревьям, они повалены, поврежден урожай косточковых, в основном сливы.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В 2020 году на Кубани собрали свыше 208 тыс. тонн винограда.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.