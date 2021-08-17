Минсельхоз призвал проводить подготовку ко второму этапу маркировки молочной продукции

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев призвал молочную отрасль своевременно провести подготовительные мероприятия ко второму этапу маркировки молочной продукции. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Патрушев призвал своевременно провести подготовительные мероприятия, чтобы не допустить сбоев в поставках продукции", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минсельхозе, готовность участников рынка ко второму этапу маркировки молочной продукции сегодня обсудили в Минсельхозе России. С 1 сентября 2021 года маркировка коснется товаров со сроком годности свыше 40 суток, а с 1 декабря 2021 года - со сроком до 40 суток включительно. Как подчеркнул Патрушев, с учетом уже имеющегося опыта необходимо приложить максимум усилий, чтобы старт следующих этапов прошел комфортно для всех участников рынка. О работе в регионах по данному направлению в ходе совещания рассказали представители Алтайского, Ставропольского и Краснодарского краев, Амурской и Белгородская областей, Республики Татарстан.

В свою очередь, в Минпромторге сообщили о том, что настоящее время все регионы находятся в высокой степени готовности ко второму этапу маркировки. "Сегодня мы видим, что большинство проблем у участников рынка сняты. У нас нет опасений в том, что предприятия могут не запустить работу, в целом регионы готовы. К 1 сентября мы подходим в спокойной рабочей обстановке, точечные проблемы отдельных производителей отрабатываются адресно. Все делается постепенно. Мы правильно сделали, что начали не со всех категорий товаров вводить маркировку", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

По словам генерального директора оператора маркировки ООО "Оператор-ЦРПТ" Дмитрия Алхазова, на сегодняшний день система работает стабильно и быстро. "За то время, что мы находимся в обязательном режиме в рамках интеграции нами был осуществлён обмен порядка полумиллиона ветеринарных сертификатов. Здесь нельзя не отметить техническую команду, которая работала на стороне Россельхознадзора. Качество интеграции и скорость обработки документов достаточно высокая. Рассчитываем, что после запуска 1 сентября показатели будут такими же высокими, и обе системы будут на уровне обслуживать участников оборота", - добавил Алхазов.