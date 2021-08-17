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МФО и КПК должны будут публиковать данные о своей деятельности с 1 октября

В частности, будут раскрываться порядок выдачи займов и привлечения денег, контактные данные организации, включая информацию о руководителе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские микрофинансовые организации (МФО) и крупные кредитные потребительские кооперативы (КПК) (с численностью не менее 3 тыс. пайщиков) с 1 октября должны будут раскрывать на своих сайтах информацию о своей деятельность, говорится в сообщении ЦБ.

В частности, будут раскрываться порядок выдачи займов и привлечения денег, контактные данные организации, включая информацию о руководителе.

Также МФО и КПК будут публиковать сведения о предписаниях, ограничивающих выдачу займов и привлечение денег. Кроме того, МФО и КПК будут обязаны сообщать, куда клиенты могут пожаловаться и о возможности направить обращение финансовому уполномоченному.

"Новые требования позволят сделать работу микрофинансовых институтов более понятной и прозрачной для потребителей. Потенциальные клиенты смогут более осознанно принимать решения о размещении сбережений, а действующие инвесторы МФК и пайщики КПК - активнее участвовать в деятельности компаний и предупреждать возможные злоупотребления со стороны недобросовестного руководства", - отмечают в ЦБ.

Подобные требования для МФО и КПК вводятся впервые.

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