Карелия может стать пилотным регионом промышленного производства экопродуктов

ТАСС, 17 августа. Экологическая продукция должна стать брендом Республики Карелии, для наращивания ее производства в регионе планируют создать первый в России промпарк по переработке пищевой продукции, сообщил губернатор республики Артур Парфенчиков на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым в Петрозаводске.

"Мы сейчас технопарк в рамках индивидуальных планов [развития] делаем по целому ряду других направлений. Хотели бы еще получить право на создание пищевого технопарка, это тоже очень важное направление, <...> хотели бы Карелию сделать брендом по производству экологических продуктов. Можем быть пилотной площадкой, <…> важно апробировать первый технопарк. Это же первый технопарк в стране, надо отработать все, включая технологию и организацию", - сказал он.

Губернатор также подчеркнул, что регион обладает большими запасами дикоросов.

В 2020 году в Карелии создали первый в России технопарк в сфере камнеобработки "Южная промзона". Его площадь составляет свыше 14,8 тыс. кв. м с готовой инфраструктурой для размещения малых и средних предприятий. Общая стоимость проекта составила 516,2 млн рублей, из них 404,6 млн рублей - субсидии регионального и федерального бюджетов.