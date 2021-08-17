Продвинутые системы помощи водителю к 2035 году установят в 70% автомобилей в РФ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Продвинутые системы помощи водителю, согласно транспортной стратегии РФ, к 2024 году будут установлены в 3% автомобилей в РФ, к 2035 году - в 70%.

"В 2024 году 3% автомобилей в Российской Федерации будут оборудованы системами помощи водителю; к 2035 году - 70%", - говорится в транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года (с копией документа ознакомился ТАСС).

Согласно концепции, необходимо стимулирование внедрения и использования компаниями и населением систем помощи водителю, которые выполняют такие функции как удержание в полосе, автоматическое торможение, вызов экстренных служб, а также предупреждают водителей о пешеходах, велосипедистах и мотоциклистах.

"Продвинутые системы помощи водителю позволят повысить безопасность перевозок, а также сократить стоимость перевозок автомобильным транспортом", - отмечается в тексте концепции.