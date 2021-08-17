Врио главы Мордовии считает необходимым продление льгот по налогам в ТОР "Рузаевка"

ТАСС, 17 августа. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов считает необходимым продление льгот для резидентов территории особого экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка" при оплате отчислений в социальные фонды. Об этом он сообщил во вторник на совещании у министра экономического развития РФ Максима Решетникова, которое проходило по видеосвязи.

По данным, размещенным на сайте Корпорации развития Мордовии, резиденты ТОСЭР платят пониженный налог на прибыль, на имущество и на землю в течение десяти лет налог отсутствует. Совокупные отчисления в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования на протяжении десяти лет составляют 7,6% вместо 30%.

"Нам надо развивать ТОСЭР в Рузаевке, мы будем обращаться с просьбой по возможности продлить все, что связано с платежами в социальные фонды на ближайшие три года, чтобы льгота эта осталась", - сказал Здунов, отметив, что в Рузаевке уже есть несколько резидентов, в том числе в сфере пищевой переработки и вагоностроения.

Также врио главы Мордовии добавил, что в регионе большое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. "Здесь мы просим рассмотреть вопрос по докапитализации наших фондов", - добавил Здунов.

Он пояснил, что соответствующие предложения уже направлены в департаменты Минэкономразвития РФ.