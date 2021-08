Туроператоры Гоа просят ввести особые визы для россиян и других иностранцев

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 августа. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата Гоа (Goa Chamber of Commerce and Industry, GCCI) и Ассоциация путешествий и туризма Гоа (Travel and Tourism Association of Goa, TTAG) обратились во вторник к правительству этого штата с просьбой инициировать введение специальной визы для посещения Гоа иностранными туристами, прежде всего из России.

Глава TTAG Нилеш Шах отметил в эфире гоанского новостного телеканала Goa 365, что появление такой визы могло бы позволить возобновить полеты чартерных рейсов в популярный у иностранцев штат и поддержать его туристическую отрасль, которая находится в серьезном кризисе.

"Мы предлагаем открывать гоанскую туристическую визу для посещения Гоа, чтобы приезжали туристы из России и других стран <…> Чтобы возобновились чартерные рейсы в Гоа", - сказал Шах в эфире телеканала.

Власти Индии из-за пандемии коронавируса отменили все туристические визы с марта прошлого года. В настоящее время иностранец может посетить Индию по деловой, медицинской или другой визе, но не по туристической. Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС глава Индийской ассоциации туроператоров Пронаб Саркар, в стране почти 50 млн рабочих мест были прямо или косвенно связаны с туристической отраслью. Вклад туризма в индийскую экономику составлял до 10% ВВП. Штат Гоа был одним из наиболее посещаемых иностранными туристами регионов Индии, в том числе в него массово приезжали туристы из России.