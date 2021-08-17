Минсельхоз РФ передал Институту сельского хозяйства Абхазии технику для питомниководства

СУХУМ, 17 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации передало институту сельского хозяйства Академии наук Абхазии (АНА) 53 единицы техники, предназначенной для развития питомниководства. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Абхазии по итогам встречи премьер-министра Александра Анкваба с делегацией Минсельхоза во главе с директором департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Романом Некрасовым.

Делегация прибыла в республику с однодневным визитом для безвозмездной передачи вспомогательной агротехники абхазской стороне.

"Участники встречи рассказали главе правительства, что 17 августа осуществили передачу государственному научному учреждению "Институт сельского хозяйства" АНА 53 единицы техники для развития питомниководства, в том числе мини-тракторы, плуги, гидравлические прицепы, культиваторы-окучники и др. Как отметил первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа, реестр технического оборудования и машин утверждался ранее в ходе межведомственных переговоров, затем российская сторона заказала технику у производителей, некоторые единицы были изготовлены специально для этой поставки под нужды абхазской стороны. После сборки техники в Сочи машины завезли в Абхазию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь оказана в рамках межправительственного сотрудничества по развитию агрокомплекса Абхазии.

Премьер-министр поблагодарил представителей Минсельхоза России, подчеркнув, то "при тесном взаимодействии с давних пор удается решать множество задач". "К примеру, успешно подавлено нашествие мраморного клопа, серьезно угрожающего урожаю различных плодовых культур. Огромная работа проведена в части борьбы с вредителями, усиления возможностей машинно-технических станций по республике. Для нас это важно, надеемся на дальнейшую поддержку", - приводятся слова Анкваба.

Некрасов в ходе встречи отметил, что вся работа находится под личным контролем министра Дмитрия Патрушева. "Совместно с абхазской стороной было принято решение поддержать развитие питомниководства, в республике большой потенциал для выращивания цитрусовых культур. Мы вместе с абхазскими учеными считаем, что Абхазия может производить до миллиона саженцев в год, будем стараться помочь этот целевой показатель выполнить", - сказал он.