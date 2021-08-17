Маршрут КАД-2 вокруг Петербурга не затронет частные земельные участки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Трасса КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга будет максимально приближена к зонам экономического развития, но не затронет частные земельные участки и дачные массивы, чтобы избежать изъятия земель. Об этом сообщил во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время губернаторского пресс-клуба в ТАСС.

По его словам, уже решено, что южная часть второго кольца вокруг Петербурга пройдет по существующей "бетонке" А-120 в Ломоносовском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах, а маршрут северного полукольца еще прорабатывается с учетом интересов жителей Всеволожского района и перспективы экономического развития территории.

"Что касается второго полукольца, здесь мнения разделились, потому что, если идти по существующей "бетонке", она проходит по безлюдным местам Всеволожского района, где невозможно развитие, потому что там и земли Ржевского полигона, и высокая заболоченность. А смысл делать дорогостоящие вложения в кольцевую дорогу, которая увеличивает расстояние прохождения грузов и не дает возможности развития территорий? Поэтому мы выбираем три варианта сдвижения дороги, чтобы она максимально была приближена к сегодняшним зонам экономического развития. Но сразу хочу успокоить жителей Всеволожского района, которые боятся, что дорога пройдет по дачным массивам, вплоть до изъятия земельных участков: никто на это не пойдет", - сказал Дрозденко.

Он пояснил, что интересы людей не будут ущемляться, тем более изъятие земельных участков может повлечь дополнительные расходы бюджета. "Государство научилось считать деньги, и максимально мы будем стараться, чтобы дорога прошла либо по федеральным землям Министерства обороны, либо по лесным землям, либо по сельхозземлям, но максимально приближенным к зонам экономического роста", - сообщил губернатор.

В июле этого года президент РФ Владимир Путин на рабочем совещании по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти поручил главам двух регионов возобновить работу по проекту строительства новой кольцевой автодороги КАД-2.

Во вторник, 17 августа губернатор Петербурга Александр Беглов во время рабочей поездки в Москву обсудил с руководством госкомпании "Автодор" перспективы строительства КАД-2. Ранее госкомпания успешно реализовала многочисленные проекты строительства скоростных дорог в объезд населенных пунктов. Как ожидается, ей может быть поручено создание автотрассы КАД-2 в интересах агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.