Чистая прибыль банка "Зенит" за I полугодие по МСФО достигла 203,6 млн рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Банк "Зенит" получил по итогам первого полугодия чистую прибыль в размере 203,6 млн рублей против убытка годом ранее, следует из отчетности банка по международным стандартам (МСФО).

"Чистая прибыль банка "Зенит" за 6 месяцев 2021 года составила 203,6 млн рублей против убытка 586,4 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Финансовый результат до создания резервов и налога на прибыль составил 1,1 млрд рублей", - следует из материалов банка.

Активы банка составили 204 млрд рублей. С января по июнь 2021 года "Зенит" нарастил кредитный портфель (до вычета резервов) на 1,9%, до 126 млрд рублей. Банк продолжает наращивать розничное кредитование в рамках целей "Стратегии 2023", кредитный портфель физических лиц вырос на 74%, до 52,5 млрд рублей.

Чистая маржа за 6 месяцев 2021 года составила 3 млрд рублей, что на 120 млн рублей больше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистый комиссионный доход за составил 1,1 млрд рублей, что на 66 млн больше показателя аналогичного периода прошлого года.

"В первом полугодии банк увеличил прибыль, обеспечив рост объемов бизнеса и основных доходов. Банк поддерживает достаточный уровень чистой процентной маржи на уровне 3,5% и сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Положительные финансовые результаты подтверждают прогнозы на текущий год и создают основу для достижения целей Стратегии 2023", - отметил председатель правления кредитной организации Александр Тищенко.