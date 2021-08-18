Около 40 тыс. произведенных для переписи планшетов останутся у Росстата

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Росстат оставит у себя около 40 тыс. планшетов из 360 тыс. штук, произведенных для Всероссийской переписи населения, которая должна состояться в октябре - ноябре этого года, сообщил ТАСС замглавы ведомства Павел Смелов. Остальные планшеты будут переданы в другие ведомства.

"40 тыс. планшетов из 360 тыс. останутся у нас. Они понадобятся для выборочных обследований, которые мы проводим ежегодно, ежемесячно. Например, обследования рабочей силы, по которым мы считаем занятость, безработицу", - сказал он.

По словам Смелова, оставшиеся планшеты должно распределить Минцифры. "Это же не просто взять передать, это же целая инфраструктура, платформа управления ОС "Аврора", техподдержка этих планшетов. Поэтому должно быть централизованное решение", - пояснил он.

Ранее Минцифры РФ выступило с инициативой обеспечить учителей и медработников скорой помощи планшетами с установленным российским ПО. Это должно войти в программу поддержки развития отечественной IT-индустрии. Будут ли выпущены дополнительные партии планшетов или будет адаптирована часть использованных под перепись, неизвестно.

Всероссийская перепись населения должна пройти с 15 октября по 14 ноября. Ее называют первой в истории РФ цифровой переписью: к традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг, а переписчики вместо бумажных анкет будут обеспечены планшетами на отечественной ОС "Аврора"(разработанной "Ростелекомом"). "Аврора" на данный момент является единственной мобильной ОС, включенной в реестр отечественного ПО.

Для планшетов разработаны специальные приложения - картографический сервис, который позволяет легче ориентироваться на местности, электронный переписной лист для внесения данных. Это позволит контролировать количество переписанных в одной локации для снижения вероятности манипуляций, а также отслеживать динамику переписи в режиме онлайн. При этом пользоваться планшетом можно и без подключения к интернету, что актуально для переписи в труднодоступных районах.