"Известия": Роскомнадзор счел попыткой шантажа заявление Google в рамках судебной тяжбы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор рассматривает заявление Google о возможном прекращении удаления противоправного контента из поисковой выдачи как попытку шантажировать государство. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на ведомство.

Ранее Google заявил, что может отказаться удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент в случае проигрыша в суде телеканалу "Царьград". Аккаунт портала в YouTube корпорация заблокировала в июле 2020 года.

"Ведомство считает неприемлемым, когда в споре двух бизнес-структур одна из сторон, желая оказать давление на суд, угрожает безопасности российских граждан", - рассказали изданию в Роскомнадзоре.

Из письменных объяснений Google в апелляционной жалобе в рамках тяжбы с телеканалом "Царьград" стало известно, что компания рассматривает возможность прекращения деятельности в России и отказа от исполнения требований 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Блокировка YouTube-аккаунта канала "Царьград" спровоцировала разбирательства. Суд 13 апреля 2021 года постановил снять ограничения с YouTube-канала в течение пяти дней и назначил прогрессивный штраф за невыполнение этого требования. Штраф составлял 100 тыс. рублей, однако на момент нового слушания по делу штраф достигнет отметки 91,75 млрд рублей. Это выше суммы выручки российского подразделения Google за весь 2020 год (85,46 млрд рублей).