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Доля просроченных россиянами микрозаймов с начала года выросла до 33,4%

За последний месяц рост составил 2,6 процентных пункта

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Доля просроченных более чем на 90 дней займов в российских микрофинансовых организациях выросла на 7,9 процентного пункта (п.п.) с начала года и на 1 августа составила 33,4%, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

За последний месяц рост составил 2,6 п. п. - на 1 июля доля пророченной задолженности составляла 30,8%.

"Доля микрозаймов с просроченной задолженностью увеличивалась в последние месяцы, но это не выглядит угрожающим, так как специфика работы МФО предполагает отработанный механизм реализации просроченных долгов, а риски заложены в стоимость продукта", - комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, возможной реакцией кредиторов на увеличение просрочки может стать повышение критериев отбора клиентов и выдача займов только самым благонадежным клиентам.

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