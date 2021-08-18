В Иркутской области регоператор вложит около 1,5 млрд рублей в строительство завода ТБО

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с отходами "РТ-Нэо", обслуживающий южные районы Иркутской области, инвестирует около 1,5 млрд рублей в строительство мусороперерабатывающего комплекса под Ангарском. Об этом в среду сообщается на сайте компании.

"В подготовку площадки на Ангарском полигоне ТКО (твердых коммунальных отходов - прим. ТАСС) и строительство самого завода региональный оператор из собственных и заемных средств инвестирует около 1,5 млрд рублей. Строительство одного из мощнейших перерабатывающих комплексов в РФ позволит сортировать до 70% отходов в зоне "Юг" Иркутской области и в перспективе снизить объем размещаемых на полигоне отходов до 50%", - говорится в сообщении.

Запустить завод планируют в 2022 году. Его мощность составит около 600 тыс. тонн сортировки отходов в год. По информации регоператора, работы по строительству завода уже начались.

Министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова 10 августа сообщала ТАСС, что из-за отсутствия федерального финансирования власти региона прекратили проектирование мусороперерабатывающего комплекса в городе Ангарске. На завод планировалось свозить мусор из Иркутска, Ангарска, Шелехова и частично с побережья Байкала. По словам министра, региональный оператор предложил на земельном участке, где планировалось строить завод, разместить аналогичное предприятие за счет собственных средств.

Сейчас в Иркутской области нет мусороперерабатывающих комплексов, но строятся и проектируются полигоны с элементами сортировки.