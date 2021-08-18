"Ъ": поставщики заявили о росте цен на международные перевозки от 24% до 160%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Кондитерская компания "Асконд" заявила о росте цен на внутренние перевозки на 10-15%, а на международные - на 24-160%. Чиновники собирают информацию у поставщиков продовольственных товаров, после чего найдут совместное решение с Минпромторгом и Минтрансом, пишет "Коммерсантъ".

Президент "Грузавтотранс" Владимир Матягин отметил, что перевозка подорожала на 10-15%. При этом, повышение цен не покрывает рост расходов на топливо, запчасти и обновление парка.

В Минсельхозе изданию рассказали, что рост цен на перевозку овощей нового урожая может не отразиться на ценах на полках. Однако директор Картофельного союза Алексей Красильников заявил, что по ряду направлений отмечается увеличение стоимости перевозки минимум на 20-30% к уровню прошлого года, а в отдельных случаях - в два раза из-за нехватки транспорта и водителей из стран СНГ.

"В Минсельхозе говорят, что с Минпромторгом и Минтрансом прорабатывают возможные варианты решения проблемы", - сообщил "Коммерсантъ".