Чистая прибыль "М.Видео-Эльдорадо" по МСФО за I полугодие выросла на 18%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Группа "М.Видео-Эльдорадо" по итогам января - июня 2021 года увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 18%, до 6,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

Выручка за отчетный период возросла на 22,3% в годовом сопоставлении и достигла 212,7 млрд рублей. Компания отмечает, что показатель увеличился благодаря росту активных идентифицированных клиентов группы, которые имели более высокий средний чек и частоту покупок, а также росту общих онлайн-продаж на 48,8%.

Показатель EBITDA группы вырос на 37,1% до 18,3 млрд рублей (28,7 млрд рублей по МСФО (IFRS) 16). Показатель EBITDA маржа составил 8,6% против 7,7% годом ранее (13,5% по МСФО (IFRS) 16). EBITDA за первое полугодие 2021 включает в себя доходы единовременного характера: прибыль от продажи маркетплейса goods.ru в размере 3,5 млрд рублей, а также а также доход в сумме 2,5 млрд рублей от списания задолженности по субсидируемому кредиту, полученному в 2020 году в рамках программы государственной поддержки отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. "Группа полностью выполнила все взятые обязательства в рамках данной программы", - отметили в компании.

Валовая прибыль компании в отчетном периоде выросла на 13,1% в годовом сопоставлении и составила 50,5 млрд рублей, в то время как валовая маржа снизилась на 1,9% пункта - до 23,7%. Чистый долг группы на 30 июня 2021 года составил 64 млрд рублей (увеличение на 58% по сравнению с 31 декабря 2020 года), показатель чистый долг / скорректированная EBITDA равнялся 1,9 (по сравнению с 1,4 на 31 декабря 2020 года). "Рост чистого долга по отношению к аналогичному периоду прошлого обусловлен главным образом восстановлением уровня оборотного капитала в соответствии с нормальной сезонностью, а также ростом инвестиций в реализацию проектов цифровой трансформации", - отметили в компании.

Ретейлер объединяет 542 магазина под брендом "М.Видео", 532 магазина под брендом "Эльдорадо" в более чем 250 городах Российской Федерации.