Эксперты: льготное кредитование поможет нивелировать дефицит курортных отелей в России

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Присоединение Сбербанка к программе льготного кредитования строительства отелей улучшит инвестиционную привлекательность гостиничных проектов и поможет нивелировать дефицит курортных отелей в России. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные эксперты.

Ранее Сбербанк присоединился к программе Ростуризма по льготному кредитованию строительства отелей. В активе банка около 100 потенциальных сделок, подпадающих под критерии программы, с лимитом кредитования более 150 млрд рублей, из них примерно 30 млрд рублей планируется предоставить до конца 2021 года

"Предложение бизнес-отелей, конференц-отелей в России уже сформировалось, а вот курортных по-прежнему не хватает: это либо физически и морально устаревшие советские объекты, либо высококлассные гостиничные комплексы, рассчитанные на гостя с бюджетом выше среднего", - сказала ТАСС руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова, отметив, что участие Сбербанка в программе может помочь компенсировать этот дефицит.

Присоединение крупнейшего российского банка к программе льготного кредитования гостиничных проектов в рамках запущенной в середине 2021 года инициативы подчеркивает серьезность намерений государства, сформулированных в нацпроекте развития внутреннего туризма, считает партнер консалтинговой компании Cushman & Wakefield Марина Усенко. "Льготная программа финансирования отелей существенно улучшает инвестиционную привлекательность гостиничных проектов, которые, что уж тут скрывать, не могут похвастаться короткими сроками окупаемости (в сравнении с жильем или другими типами коммерческой недвижимости)", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, критерии соответствия проектов условиям льготного финансирования (категория не ниже "трех звезд" и круглогодичный формат работы), возможно, отсекают мелкий бизнес, однако абсолютно необходимы, чтобы, "во-первых, не распылять ресурсы банков, а во-вторых, стимулировать скорейшее развитие полноценной туристской инфраструктуры в тех частях страны, где она все еще находится в зачаточном состоянии".

Меру поддержки отельерам можно назвать "революционной", охарактеризовала в целом программу Ростуризма Уханова. "Механизм и регламент были разработаны в кратчайшие сроки. В целом в современной российской истории подобных прецедентов еще не было, если не считать проекта строительства олимпийских объектов", - сказала она.

О программе

В рамках программы, рассчитанной на срок до 2024 года, российские инвесторы смогут получить кредит по ставке 3-5% на строительство и реконструкцию отелей. Главные критерии отбора проектов - качество номерного фонда (минимум "три звезды") и круглогодичное функционирование объекта.

Проценты по кредиту в размере ключевой ставки Банка России будут субсидироваться из бюджетных средств. На эти цели правительством РФ уже предусмотрено 18,8 млрд рублей, в том числе 10 млрд рублей на 2021-2023 годы, сообщали в Сбербанке.