"Аврора" ввела два дополнительных авиарейса между Сахалином и Кунаширом

ТАСС, 18 августа. Два дополнительных рейса введены между Сахалином и самым южным островом Большой гряды Курильских островов Кунашир. Рейсы запланированы на пятницу и субботу единой дальневосточной авиакомпанией "Аврора", сообщается в среду на сайте правительства региона.

"По поручению губернатора Валерия Лимаренко между Сахалином и Кунаширом введены дополнительные авиарейсы. Их выполнит единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" 20 и 21 августа. Цена билетов останется на прежнем уровне - 5 950 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь места в самолете будут предоставлены пассажирам, которые находятся в "листе ожидания", забронировать место на курильских направлениях можно, обратившись в авиакомпанию.