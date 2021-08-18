Beluga Group может выплатить дивиденды по итогам полугодия в размере 1,15 млрд рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российский производитель алкоголя Beluga Group может выплатить промежуточные дивиденды по итогам шести месяцев 2021 года в размере 1,15 млрд рублей из расчета 72,77 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

"Принимая во внимание результаты Beluga Group за первое полугодие 2021 года, рекомендовать собранию направить промежуточную прибыль общества за полугодие 2021 года на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества в денежной форме из расчета 72,76 на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Предложить собранию определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 октября 2021 года, конец операционного дня", - говорится в сообщении.

Внеочередное собрание акционеров пройдет 21 сентября.

На выплату дивидендов по акциям, находящимся в свободном обращении (без учета казначейских акций), будет направлен 1 млрд рублей, что составляет 87% чистой прибыли Beluga Group по МСФО за первую половину 2021 года.

Beluga Group принадлежат шесть предприятий и собственная система дистрибуции.

В портфеле представлены все основные категории алкогольного рынка во всех ценовых сегментах. Ключевые бренды собственного производства - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Архангельская", "Белая сова", "Медная лошадка", "Мягков", премиальное шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв" и "Бастион".

В июне Beluga Group провела SPO по цене 2,8 тыс. рублей за акцию. Продающим акционером выступила Tottenwell Limited - 100%-ная дочерняя компания ПАО "Белуга Групп". До SPO основному акционеру Beluga Group Александру Мечетину принадлежало 58% уставного капитала. До проведения размещения free float составлял около 15%, после - 28%.