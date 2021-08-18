Полномочия некоторых заместителей руководителя ФАС перераспределили

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России произошло перераспределение полномочий между заместителями руководителя, следует из информации на официальном сайте службы.

Так, Карина Таукенова помимо управления общественных связей теперь будет курировать еще управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции.

Таукенова работает в сфере рекламы и связей с общественностью с 2006 года, в том числе была заместителем руководителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и СПб ГУ "Дирекция транспортного строительства". С января 2021 года возглавляла управление общественных связей ФАС России.

Андрей Кашеваров помимо управления контроля финансовыми рынками будет также курировать контрольно-финансовое управление. К управлениям по борьбе с картелями и контролю промышленностью в ведение Нелли Галимхановой добавится управление государственной службы.

ФБУ "Информационно-технический центр", отвечающий за цифровизацию и инфраструктурное обеспечение деятельности ФАС, будет подчиняться непосредственно руководителю службы Максиму Шаскольскому.