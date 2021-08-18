"Ъ": рост цен на автомобили в России замедлился к концу лета

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Темпы роста стоимости автомобилей в России снизились к концу лета, несмотря на сохранение дефицита на авторынке, сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка. Подержанные автомобили также перестали стремительно дорожать в связи с летним падением спроса.

В дилерской сети "Авилон" происходящее связывают с курсом рубля. Там отметили, что автомобильные бренды "наконец отыграли прошлогоднее ослабление рубля". По брендам, представленным у дилера Fresh Auto, в июле цены выросли в среднем на 0,6%, в июне показатель был на уровне 4-5%, сообщил изданию гендиректор компании Денис Мигаль.

Глава ГК "Фаворит Моторс" Владимир Попов рассказал "Коммерсанту", что в августе значительного изменения ценников пока не произошло, в начале сентября также не ожидается сильного повышения.

Volkswagen в августе увеличил стоимость Passat на 1,8-2,4% или на 52 тыс. руб., сообщает газета со ссылкой на данные "Цена авто". Модели Suzuki в августе подорожали на 10-30 тыс. руб. (0,5-1,8%). На SX4 и Vitara прайс-листы изменялись в июне, а на Jimny - в мае. Также увеличились цены на четыре из пяти моделей Mitsubishi - на 10-100 тыс. руб. (0,4-3,4%). Стоимость моделей Toyota, за исключением Land Cruiser 300, выросла на 30-224 тыс. руб. (0,2-4%).

УАЗ в конце июля увеличил цены на весь модельный ряд на 35 тыс. руб., сообщает газета. В августе - еще на 10 тыс. руб. на все комплектации пассажирских внедорожников "Патриот" и "Пикап", а также коммерческого семейства.

В "Авилоне" уточнили газете, что дефицит на новые автомобили сохраняется.

"В августе нехватка по сравнению с июлем по некоторым брендам увеличилась на фоне каникул на заводах, но в дальнейшем мы ожидаем приход машин и улучшение ситуации", - рассказали там.

По словам гендиректора ГК "Автодом" Андрея Ольховского, 90% брендов изменят цены с сентября или октября, отмечает газета.