Чистая прибыль Beluga Group по итогам полугодия выросла в 2,5 раза

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Чистая выручка Beluga Group увеличилась за шесть месяцев 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 20%, достигнув 30,8 млрд рублей, чистая прибыль - в 2,5 раза в годовом сопоставлении и составила 1,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Валовая прибыль за отчетный период выросла на 21%, до 11,1 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился за январь - июнь 2021 года на 8%, до 3,7 млрд рублей. Поток денежных средств от операционной деятельности вырос почти в 4,5 раза, до 2,1 млрд рублей, а чистый денежный поток достиг 1 млрд рублей.

Beluga Group принадлежат шесть предприятий и собственная система дистрибуции.

В портфеле представлены все основные категории алкогольного рынка во всех ценовых сегментах. Ключевые бренды собственного производства - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Архангельская", "Белая сова", "Медная лошадка", "Мягков", премиальное шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв" и "Бастион".