Совет директоров "Роснефти" 20 августа обсудит выплату дивидендов за I полугодие

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" на заседании 20 августа рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов за I полугодие 2021 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме того, совет директоров обсудит созыв внеочередного собрания акционеров.

По итогам первого полугодия "Роснефть" получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящуюся к акционерам, в размере 382 млрд рублей ($5,1 млрд). В соответствии с дивидендной политикой компании, целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.