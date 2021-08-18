Исследование: мировой рынок зарядок для электромобилей достигнет $93 млрд к 2027 году

ТАСС, 18 августа. Мировой рынок зарядных станций для электромобилей может достигнуть $93 млрд к 2027 году по сравнению с $23 млрд в 2019 году, пишет издание ETAuto со ссылкой на исследование Astute Analytica.

Таким образом, выручка этого сектора будет расти примерно на 20% ежегодно в период 2021-2027 годов.

Количество зарядных станций в мире будет расти в среднем на 17,5% в год и к 2027 году достигнет около 2,8 млн штук против 819 тыс. в 2019 году.

Сектор зарядок для электрокаров будет расти за счет растущего спроса на электромобили по всему миру, рынок которых будет расти на 18,6% ежегодно до 2027 года, говорится в сообщении.

О продажах электрокаров в мире

По данным портала Insideevs, в июне глобальные продажи электромобилей побили исторический рекорд месячных продаж, достигнув 583 тыс. единиц. Показатель вырос на 153% год к году. По данным портала, доля продаж электромобилей сейчас оценивается в 8,7% от всего рынка. Всего в 2021 году в мире может быть продано до 6 млн электрокаров, посчитали в Insideevs.

Инфраструктура и продажи в России

Продажи электрокаров в России также растут. Так, по данным "Автостата", с января по май 2021 году в России продано 650 электромобилей, что в семь раз превышает показатель годом ранее. При этом в мае продажи выросли в 10 раз - до 148 авто в месяц.

Для развития российского рынка электротранспорта власти разрабатывают инициативы, которые в том числе касаются расширения мобильной зарядной инфраструктуры для него. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил журналистам, что правительство РФ намерено "стимулировать и производство зарядных станций, и их установку".

Так, ведущий оператор заправочных станций для электромобилей, компания "Россети", планирует построить сеть зарядных станций, которые охватят 30 крупнейших городов и 30 ключевых автомагистралей, чтобы владельцы заряжаемых авто смогли проехать от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда. Действующая сеть электрозаправок включает более 260 станций, к 2025 году их количество превысит тысячу точек, планируют в "Россетях".

"Россети", в частности, сотрудничают с Volkswagen Group Rus и с "Порше Руссланд" в сфере стимулирования развития рынка электротранспорта в России. Планируется совместное создание мобильных приложений, которые упрощают пользование зарядной инфраструктурой.