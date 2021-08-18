Урожай пшеницы в Ростовской области в 2021 году составил рекордные 11,33 млн тонн

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Сельхозтоваропроизводители Ростовской области собрали в этом году рекордные 11,33 млн тонн пшеницы. Об этом в среду в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель губернатора области Виктор Гончаров.

"Хочется отметить рекорд. Это 11,33 млн тонн пшеницы. При этом 97% - это [пшеница] продовольственного качества, 3-4 класс. Такого в истории еще не было", - сказал Гончаров. Он добавил, что урожай получен в необычных климатических условиях, которые сложились в Ростовской области в 2021 году.

По словам Гончарова, анализ, проведенный совместно с учеными, показал, что влияние на формирование урожая оказали селекция семян, современные технологии возделывания, своевременная подкормка и другие работы.

По данным Росстата, валовый сбор пшеницы в Ростовской области в 2020 году составил 10,54 млн тонн.

На минувшей неделе губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что аграрии региона собрали 12,685 млн тонн ранних зерновых, что стало новым рекордным показателем для региона. Средняя урожайность составила 37,9 центнера с гектара, что почти на три центнера выше, чем в прошлом году.

В прошлом году в Ростовской области было убрано более 11,68 млн тонн ранних зерновых, результат стал лучшим в стране.