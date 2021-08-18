Tetra Pak намерен увеличить производство маркированной упаковки под молочную продукцию

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Компания Tetra Pak готова увеличить объемы производства упаковки с Data Matrix кодами "Честного знака" для производителей молочной продукции, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Мы завершили все необходимые испытания и с конца июля начали прием заказов и поставки коммерческого упаковочного материала нашим заказчикам по всем форматам, которые мы производим на нашей фабрике в подмосковной Лобне. Коды маркировки печатаются с высоким качеством, мы заканчиваем автоматизацию процесса обработки заказов, что позволит нам уже в ближайшее время повысить объем производимой продукции", - цитирует пресс-служба слова гендиректора Tetra Pak в России Александра Криволапова.

Маркировка молочной продукции стала обязательной с 1 июня для сыров и мороженого, с 1 сентября вступят в силу требования для товаров сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря - для продукции со сроком годности 40 дней и менее.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки.