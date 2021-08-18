Эксперты: активность ВЭБа на долговом рынке продолжит возрастать

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Снижение риск-весов по обязательствам ВЭБа расширяет возможности российских банков по инвестированию в долговые инструменты ВЭБ.РФ. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты в связи с изменениями, внесенными ЦБ, согласно которым рублевые кредитные требования российских коммерческих банков к ВЭБу будут взвешиваться с пониженным коэффициентом риска в размере 20% при расчете обязательных нормативов.

Как ранее сообщили в ЦБ, "совет директоров Банка России утвердил изменения в инструкцию № 199-И1, предусматривающие взвешивание всех номинированных и фондированных в рублях кредитных требований банков к государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" с коэффициентом риска в размере 20% при расчете пруденциальных нормативов банков (ранее - от 20% до 100% в зависимости от параметров кредитного требования)".

По словам аналитика УК "Сбер управление активами" Бориса Суняйкина, возможность применения сниженных риск-весов при соблюдении ВЭБ.РФ ряда критериев обновленного Меморандума уместна и отвечает политике поддержки института в совокупности с повышением его подотчетности и прозрачности. Как он указывает, неотъемлемой частью общего восприятия кредитного профиля ВЭБ.РФ является роль института развития для государства и государственная поддержка в различных формах. Подтверждением высокой значимости для государства являются как усиление роли ВЭБа в связи с реформой институтов развития в РФ, так и обновление меморандума о финансовой политике ВЭБ.РФ, считает Суняйкин.

Кроме того, он отметил, что высокая диверсификация фондирования ВЭБ.РФ, включающая межбанковский рынок, средства ЦБ и правительства РФ, средства клиентов, ценные бумаги и субординированный долг, снижает давление на бюджет, повышает устойчивость института к рискам ликвидности и улучшает восприятие корпорации инвесторами.

В свою очередь начальник инвестиционного отдела "Национального НПФ" Дмитрий Пятыгин считает, что благодаря снижению риск-весов по вложениям в обязательства ВЭБ его докапитализация для будущих проектов теперь может заменяться заемным финансированием. Пятыгин прогнозирует дальнейшую активизацию одного из крупнейших заемщиков на долговом рынке и в качестве примера привел заинтересованность ВЭБа к развитию новых проектов в области инфраструктурного строительства.

Ранее старший банкир-член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский заявил, что принятое Банком России решение отражает признание регулятором высокого кредитного качества ВЭБ.РФ как заемщика, его статуса ведущего национального института развития.

"Ожидаем скорейшего отражения новой оценки кредитного качества ВЭБ.РФ в нормативных документах Банка России, касающихся включения облигаций ВЭБ.РФ в список высоколиквидных активов и ценных бумаг с низким уровнем рыночного риска. Конструктивный диалог с Банком России в сфере регулирования финансового рынка, безусловно, будет продолжен", - сказал Вышковский.