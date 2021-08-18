Мишустин осмотрел центр управления офиса цифрового правительства Казахстана

НУР-СУЛТАН, 18 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале своего визита в Нур-Султан вместе с казахстанским коллегой Аскаром Маминым осмотрел центр управления офиса цифрового правительства Казахстана.

С российской стороны также присутствовали вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель ФНС Даниил Егоров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Центр управления расположен в международном финансовом центре "Астана" (МФЦА), о его работе гостям рассказал управляющий МФЦА, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Кайрат Келимбетов.

После осмотра центра состоялась церемония фотографирования премьер-министров двух стран, затем Мишустин и Мамин поднялись в конференц-зал МФЦА, где пройдут российско-казахстанские переговоры.