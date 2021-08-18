РАН заявила, что Архангельску нужна инновационная стратегия для лесной промышленности

АРХАНГЕЛЬСК, 18 августа. /ТАСС/. Архангельской области необходимы инновационные стратегии для предприятий лесопромышленного комплекса, судостроения. Такое мнение высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, сообщается в Telegram-канале РАН по итогам встречи академика с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

"[Сергеев] отметил, что для Архангельской области актуально наращивать исследования и создавать инновационные стратегии для предприятий лесопромышленного комплекса, судостроения, а также по новым направлениям, связанным с выращиванием искусственных алмазов. <...> Необходимо акцентировать внимание и на развитии фармакологии, в частности, применении морских водорослей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевой темой диалога стали перспективные направления развития научно-исследовательской деятельности в Арктике. Отдельно обсуждалась тема экологических проектов, в том числе связанных с выполнением подписанного Россией Парижского соглашения.

"Архангельская область активно занимается декарбонизацией, понимая, что это важный инструмент влияния на внешнеторговых рынках. Использование зеленых технологий позволяет расширить возможности экспорта продукции, производимой на территории региона. В рамках научно-образовательного центра (НОЦ) запущен проект по изучению карбонового следа, с которым мы планируем выйти на федеральный уровень", - сказал Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении.

По словам Сергеева, РАН заинтересована в развитии данного проекта, в том числе в сотрудничестве с Вологодской областью. Ранее глава РАН сообщал, что пилотный проект по созданию системы регионального мониторинга динамики парниковых газов будет запущен в Вологодской области, ученые РАН приступят к работе в сентябре.