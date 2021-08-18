За январь-июль на Хайнане зарегистрировали 233,4 тыс. новых субъектов рынка

ХАЙКОУ /Китай/, 18 августа. /ТАСС/. Порядка 233,4 тыс. новых субъектов рынка зарегистрировано с января по июль этого года в провинции Хайнань. Такие данные публикует газета "Хайнань жибао" .

Рост соответствующего показателя составил 43,47% по сравнению с тем, который был зафиксирован за тот же период 2020 года. Среди всех новых субъектов рынка, зарегистрированных в провинции с января по июль, 92,7 тыс. составили предприятия.

Согласно данным местных властей, большинство новых субъектов рыка в провинции заняты в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, передача информации, программное обеспечение и услуги в области информационных технологий, а также бизнес-услуги. В общей сложности к концу июля этого года на Хайнане насчитывалось 1,38 млн субъектов рынка, 515 тыс. из них составили предприятия.

Стремительный рост новых субъектов рынка связан с реализацией проекта построения в провинции свободного торгового порта. Его программа предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.