АСИ поможет разработке рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Казахстана

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) окажет содействие властям Казахстана в разработке рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Соглашение об этом подписано в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе АСИ.

Подписи под документом поставили глава АСИ Светлана Чупшева, генеральный директор Платформы НТИ Дмитрий Песков, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР) Казахстана Кайрат Келимбетов и председатель правления администрации Международного финансового центра "Астана" (АМФЦА) Ернур Рысмагамбетов. Подписание состоялось в рамках визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в республику.

"Стороны заключили соглашение о сотрудничестве в области совершенствования инвестиционного климата и развития институциональной среды, цифрового и технологического развития, наращивания человеческого потенциала в сферах предпринимательства и государственного управления; реализации проектов и инициатив, направленных на развитие регионов, сохранение экологии и адаптацию к изменению климата ("зеленая экономика")", - сказали в пресс-службе.

В частности, планируется создание совместного офиса стратегических инициатив, задачей которого будет создание и масштабирование совместных проектов развития. Также в рамках соглашения будет "спроектирован и проведен рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Казахстана с учетом опыта АСИ в создании аналогичного рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах", уточнили в пресс-службе.

"Рейтинг мотивирует управленческие команды к постоянным изменениям. Надеюсь, что этот опыт будет полезен нашим коллегам. Вместе мы продолжим работу в этом направлении", - отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Уточняется, что Платформа НТИ окажет содействие в проектировании совместных программ в сфере образования, беспилотного транспорта, экологического мониторинга, медицины и других областях, а также программ подготовки и переподготовки специалистов для работы с большими данными.