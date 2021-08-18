Россия за 10 лет инвестировала в Казахстан около $12,6 млрд

НУР-СУЛТАН, 18 августа. /ТАСС/. Россия за минувшее десятилетие инвестировала в казахстанскую экономику около $12,6 млрд. Об этом сообщила в среду пресс-служба премьер-министра Казахстана Аскара Мамина по итогам его переговоров в Нур-Султане с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"В Казахстане действует 7 791 предприятие с российским участием и 3 325 совместных казахстанско-российских предприятий. Российские компании входят в пятерку ключевых инвесторов по объему вложенных средств в экономику Республики Казахстан. За последние 10 лет Россия инвестировала в Казахстан около $12,6 млрд", - говорится в сообщении.

По данным правительства республики, инвестиционный портфель российских компаний представлен практически в каждой отрасли. "На стадии реализации и проработки находятся 30 совместных крупных проектов в сфере промышленной кооперации, торговли, строительной индустрии, фармацевтической, нефтехимической и легкой промышленности на общую сумму $5,3 млрд", - добавили в пресс-службе.

Как сообщала ранее пресс-служба российского правительства, у Мишустина, кроме переговоров с Маминым, запланированы встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики, лидером нации Нурсултаном Назарбаевым.