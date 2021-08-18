Эксперты: противоречивая политика США может дестабилизировать мировой нефтяной рынок

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Призыв президента США Джо Байдена к странам ОПЕК отказаться от сокращений в добыче нефти для снижения стоимости топлива в самих США показал противоречивость американской политики в отношении нефтяной отрасли, отметили опрошенные ТАСС эксперты. В самих Штатах администрация активно ограничивает отрасль в угоду целям по декарбонизации, что может оказаться политическим маневром для перераспределения финансовых потоков мирового ТЭК в пользу финансовых регуляторов США.

Обращение президента

На прошлой неделе Байден заявил, что США "дали понять ОПЕК, крупным странам - экспортерам нефти, что сокращение добычи, которое было сделано во время пандемии, должно быть отменено". Как впоследствии пояснили в Белом доме, речь в частности о недостаточности решения ОПЕК+ о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно с августа до полного свертывания сокращений. Свое обращение американская администрация объяснила борьбой за снижение внутренних цен на бензин, которые за последний год выросли на 46%, до $3,18 за галлон в среднем по стране (около 62 руб. за литр).

Но этот аргумент раскритиковали и в США. Так, в начале этой недели группа сенаторов во главе с Джимом Инхофым обратилась к Байдену с письмом, в котором раскритиковала действия Белого дома. "С первого дня работы ваша администрация придерживалась политики, которая ограничивала нефтегазовый сектор США и угрожала его развитию, что в свою очередь привело к разрушительным последствиям для американских рабочих и потребителей", - отмечается в письме.

Сенаторы указывают, что сами США располагают достаточными резервами для увеличения добычи, но подход администрации Байдена к разработке нефти и газа внутри страны противоречит энергетической стратегии "Америка прежде всего" и усиливает зависимость от иностранного сырья. В частности, они указывают на отмену строительства трубопровода Keystone XL, приостановку выдачи лицензий на бурение на федеральных землях, а также предложения увеличить налоги для нефтегазовых компаний. По мнению сенаторов, такая политика ведет к удорожанию топлива и угрожает энергетической и национальной безопасности, и просят ее изменить.

Угроза миру

"Обращение президента Байдена к ОПЕК с просьбой увеличить нефтедобычу для снижения цен на бензин на фоне дискриминационной политики в отношении собственного нефтегазового сектора - нонсенс", - соглашается с сенаторами экономист Никита Кричевский. По его мнению, сенаторы фактически признают, что декарбонизация, принципы которой администрация Байдена провозгласила священными, является абсурдом, не только с экологической, но и с экономической точки зрения. "Эпоха углеводородов далека от завершения, и политика нового американского президента представляет угрозу как для экономики США, так и для глобального рынка", - отмечает он.

Как указывает директор Центра политической информации Алексей Мухин, требование сенаторов "вновь сделать Америку великой" означает отказ от "зеленых" мифов, которые лоббируются финансовой элитой, поддержавшей приход Байдена на пост президента в противовес оппонентам из реального сектора. "В письме проводится одна простая мысль - преждевременный и искусственный отказ от нефти обрушит позиции американской экономики в мире и приведет к сильной турбулентности в самих США", - добавляет он.

Рычаг воздействия

Как напоминает Мухин, все последние годы США были основным регулятором нефтяного рынка, имея в своем распоряжении различные инструменты: сланцевая отрасль позволяла оперативно повышать и понижать объемы добычи, политика произвольных санкций выбрасывать из игры целые страны, производящие углеводороды, эмиссия доллара - регулировать финансовую накачку рынка нефти. "Традиционные рыночные механизмы в случае с торговлей нефтью не действовали. И, следовательно, рынок деградировал, и теперь от смены президентов в США, получается, зависит и ценовая конъюнктура, и формирование рынка потребителей", - отмечает эксперт.

По мнению Мухина, если, несмотря на мощную оппозицию, Байден продолжит курс на декарбонизацию, речь может идти о том, что США вовсе не отказываются от этой роли, а, наоборот, будут действовать по привычной нерыночной схеме. "Вашингтон подготовит углеродные ограничения для других стран, сам постарается им не следовать и получит все конкурентные преимущества", - поясняет он.

Как добавляет доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков, "зеленая энергетика" скорее раскрученный медийный феномен, под которым нет научно обоснованной базы, а проект "зеленого" перехода реализуется административно-командными методами. "Когда мы говорим о "декарбонизации", подразумеваются изменения принципов распределения мировой природной ренты в пользу регулятора финансовых потоков. Видим мы этот процесс как создание новых рыночных ниш и политических конфигураций, включая силовые", - указывает эксперт. По его мнению "зеленый" проект направлен на сохранение за энергодефицитными экономиками Запада прав на распоряжение мировыми сбережениями и регулирование глобальных инвестиционных потоков. "Без нового глобального налога "зеленый" проект экономически несостоятелен", - подчеркивает он.

Точка опоры

По прогнозу Международного энергетического агентства, к 2040 году углеводороды в мировом энергобалансе будут занимать 73% (сейчас - 80%), напоминает Крутаков. Так что отрасль требует качественного инвестиционного скачка, в противном случае она просто не сможет обеспечить свою долю в мировом энергобалансе. "Без углеводородов мировой энергобаланс не складывается, а рост мировой экономики невозможен", - подчеркнул Леонид Крутаков.

Однако вместо этого идет хроническое недоинвестирование реального сектора экономики, как сырьевого, так и производящего. "В нефтедобыче последние 20 лет диспропорция между вложенными в отрасль деньгами и приростом реальных запасов нарастает. Эффективность инвестиций падает. Причины две: санкционное или политическое регулирование мировых финансовых потоков и табу на вложения в нефтегазовую отрасль", - добавляет Крутаков.

Впрочем, против этого и в самих США уже выступают целые штаты. Так в нефтедобывающем Техасе с 1 сентября начнет действовать указ губернатора, запрещающий пенсионным фондам штата вкладывать средства в компании, которые ограничивают инвестиции в нефтегазовую отрасль, стремятся нанести ей ущерб или "наказать" за инвестиции в нее. Еще один "антизеленый" закон Техаса запрещает дискриминацию и надбавки к тарифам электрогенерации в зависимости от источника энергоресурсов.