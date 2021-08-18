Цены на плодоовощную продукцию в России за неделю снизились на 2%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Цены на плодоовощную продукцию в России за неделю с 10 по 16 августа 2021 года снизились на 2%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2%, в том числе на морковь - на 7,6%, картофель и огурцы - на 3,9%, помидоры - на 3,4%, капусту белокочанную - на 0,6%, яблоки - на 0,5%", - говорится в материалах.

Цены на морковь в 21 субъекте Российской Федерации снизились на 0,1-5%, в 24 субъектах - на 5,1-10%, в 33 субъектах - на 10,1-21,3%. В 2 субъектах цены не изменились. В 5 субъектах цены на морковь выросли на 0,1-3,2%. Картофель в 40 субъектах РФ подешевел на 0,1-5%, в 27 субъектах - на 5,1-10%, в 6 субъектах - на 10,1-15,7%. В 2 субъектах цены не изменились. В 10 субъектах цены на картофель выросли на 0,1-9,8%. Цены на помидоры в 40 субъектах РФ снизились на 0,1-5%, в 28 субъектах - на 5,1-14,1%. В 2 субъектах цены не изменились. В 15 субъектах цены на помидоры выросли на 0,1-15,4%.

Также Росстат зафиксировал снижение цен на полукопченую и варено-копченую колбасу - на 0,8%, мороженую рыбу - на 0,5%, вермишель - на 0,4%, водку - на 0,3%, молоко пастеризованное, смеси сухие молочные, макаронные изделия и печенье - на 0,2%, хлеб и булочные изделия из муки 1 и 2 сортов, конфеты шоколадные и пшено - на 0,1%.

Рост цен

По данным Росстата, за период с 10 по 16 августа 2021 года выросли цены: на свинину - на 0,9%, овощные консервы для детского питания - на 0,5%, говядину - на 0,3%, баранину, сосиски, сардельки, сыры сычужные, маргарин, крупу гречневую, соль и чай черный - на 0,2%, колбасу вареную, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, масло сливочное, рис, хлеб ржаной, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,1%, в том числе в 43 субъектах РФ - на 0,1-3,1%. В 10 субъектах цены не изменились. В 32 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-3,5%.

Цены на масло подсолнечное в среднем по России выросли на 0,1%, в том числе в 32 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,9%. В 36 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены снизились на 0,1-1,1%.

Цены на сахар-песок в среднем по России не изменились, при этом в 22 регионах выросли на 0,1-5%. В 40 субъектах цены не изменились. В 23 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,5%.

Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 0,6%, в том числе в 51 регионе - на 0,1-2%, в 8 субъектах - на 2,1-4,9%. В 6 субъектах цены не изменились. В 20 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-3,5%.