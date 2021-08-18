Годовая инфляция с 10 по 16 августа сохранилась на уровне 6,5%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России за неделю с 10 по 16 августа сохранилась на уровне 6,5%, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 10 по 16 августа на потребительском рынке зафиксировано незначительное снижение цен (-0,01%, неделей ранее цены не изменились). В годовом выражении инфляция сохранилась на уровне 6,5% г/г", - говорится в обзоре.

Ранее глава министерства Максим Решетников говорил, что прогноз по годовой инфляции на текущий год может быть повышен до более 5% с нынешнего прогноза в 4,3%.