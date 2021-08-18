Удмуртия получит 200 млн рублей федеральных средств на ремонт мостов в республике

ТАСС, 18 августа. Комиссия Федерального собрания РФ одобрила предложения о выделении Удмуртии 200 млн рублей на ремонт мостовых сооружений. Об этом сообщается на официальном сайте главы и правительства республики.

"Комиссией Федерального собрания Российской Федерации одобрены предложения о выделении Удмуртской Республике 200 млн [рублей] на ремонт мостовых сооружений", - отмечается в сообщении.

На эти средства планируется выполнить капитальный ремонт моста через реку Сиву в деревне Гавриловке, ремонт моста через реку Юнду на автомобильной дороге Игра - Глазов и ремонт путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге Каменное - река Иж - Можгинский тракт. Выбранные объекты имеют высокую социальную значимость.

Так, на путепроводе на автодороге Каменное - река Иж - Можгинский тракт высокий трафик движения автомобилей. Путепровод находится в предаварийном состоянии с 2012 года, это угрожает безопасности движения поездов и автомобильного транспорта. Четырехпролетный мост через реку Юнду требует ремонта уже давно, под ним уже разрушаются опоры. Мост через реку Сиву в Гавриловке связывает район с городом. В деревне также есть средняя общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, оздоровительный лагерь "Юность", сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

На сегодняшний день в Удмуртии соответствуют требованиям лишь порядка 30% всех мостов на региональных дорогах. Этим летом закрыты два ветхих деревянных мостовых перехода на автодороге Архангельское - Нефедово и Якшур - Бодья - Красногорское с обустройством объездной дороги. В прошлом году были капитально отремонтированы и реконструированы два моста. В этом году предполагается выполнить предупредительный ремонт на шести мостах, а также отремонтировать мост через реку Кушвайку. Он закрыт с 2015 года, весь транспорт передвигается по объездной дороге, которую регулярно подмывает в период осенне-весенней распутицы.