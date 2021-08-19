Авиакомпания "Аврора" запустила рейсы на Сахалин и в Приамурье из Комсомольска

ХАБАРОВСК, 19 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора", на базе которой создали Дальневосточную авиакомпанию, запустила рейсы из Комсомольска-на-Амуре в Южно-Сахалинск и Благовещенск. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Минтрансе Хабаровского края.

"Сегодня авиакомпания "Аврора" запустила рейсы из Комсомольска-на-Амуре на Южно-Сахалинск и Благовещенск. На Сахалин рейсы выполнялись и ранее по субсидии Сахалинской области, сейчас они возобновлены после перерыва. В Благовещенск рейсы не выполнялись", - сказали в министерстве.

Как сообщается на сайте краевого правительства, рейсы из Комсомольска-на-Амуре в Южно-Сахалинск и Благовещенск будут регулярными. Полеты будут выполняться на самолете Q400 по два раза в неделю на каждом направлении.

Правительство Хабаровского края включилось в создание единой авиакомпании, для чего приобрели 5% акций "Авроры", а кроме того, планируется консолидация авиационных активов. Из 14 межрегиональных маршрутов в край, дополнительно включенных в число субсидируемых из федерального бюджета, 10 открыли или планируют запустить в ближайшее время, в их числе и два новых рейса из Комсомольска-на-Амуре.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства края ТАСС уточнили, что вскоре должен появится еще один рейс из Комсомольск-на-Амуре, самолеты будут летать в Красноярск. Рейс, как ожидается, будет выполнять авиакомпания "Якутия". "Давно рейс по этому маршруту выполняли "Саратовские авиалинии", но очень недолго. Сейчас возможно сделают удобные стыковки, так, чтобы можно было далее лететь в Москву", - сказал представитель министерства.

Комсомольск-на-Амуре - второй по численности населения город в Хабаровском крае, в котором проживают около 240 тыс. человек.