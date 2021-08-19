Путин назвал одной из главных проблем Северного Кавказа ситуацию на рынке труда

НОВО-ОГАРЕВО, 19 августа. /ТАСС/. Реализация инвестиционных проектов на Северном Кавказе и конкретно в Дагестане может позитивно повлиять на ситуацию на рынке труда. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече в четверг с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым в режиме видеоконференции.

"В целом Дагестан развивается. Объем строительства, конечно, впечатляет, хороший. Дагестан во многом обгоняет по стройке другие регионы Российской Федерации. Промышленное производство растет, сельское хозяйство немножко подрастает. Но что особенно радует - это наличие инвестиций в основной капитал. Я надеюсь, что благодаря этим инвестиционным проектам удастся решить одну из главных проблем Дагестана, да и вообще Северного Кавказа - поменять к лучшему ситуацию на рынке труда", - сказал Путин.

Президент отметил, что в целом в текущих и перспективных делах Дагестана "действительно, проблем много". В связи с этим глава государства пообещал федеральную помощь с модернизацией инфраструктуры в республике.

"У нас ресурсы соответствующие в рамках всей страны выделены на инфраструктуру: там 500 млрд и еще 150 из другого источника. Поэтому в целом средства есть, нужно в эти программы вписаться. Я соответствующее поручение обязательно правительству сформулирую", - добавил Путин.

Меликов доложил президенту, что в Дагестане есть проблемы с состоянием сетей водоснабжения, а также электро- и газоснабжения. В том числе, по словам врио главы региона, многие объекты изношены и нуждаются в реконструкции. Меликов подчеркнул необходимость выделения федеральных средств на эти работы.

"Давайте мы все это с вами еще пообсуждаем. Повторяю, соответствующие поручения правительству будут даны, и копии этих документов будут у вас", - ответил Путин.

Приглашение в Дагестан

Президент поблагодарил за приглашение посетить Дагестан на празднование 100-летия поэта Расула Гамзатова, которое будет отмечаться в 2023 году.

"Спасибо большое, Сергей Алимович, за приглашение. Я всегда езжу в Дагестан с особым чувством", - сказал глава государства с Меликовым, который подчеркнул, что подготовка этого празднования является для Дагестана "почетной и ответственной задачей".

По словам Меликова, приезд Путина в республику в дни юбилея поднимет статус праздничных мероприятий "и еще раз покажет всему миру, что Расул Гамзатов - общепризнанный поэт великой России". "А мы к этому времени постараемся подкрепить это определенными результатами положительных сдвигов в социально-экономическом развитии республики", - заверил врио главы Дагестана.

Путин согласился, что предстоящее празднование будет большим событием. "Давайте подумаем, как это организовать наилучшим образом, потому что Расул Гамзатов прославил не только свой родной Дагестан, аварскую часть, вообще весь Дагестан, но и вообще, я бы сказал, весь Советский Союз, Россию в данном случае", - заметил президент.

О Гамзатове

Расул Гамзатов родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Его перу принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта, например, как стихотворение "Журавли", были положены на музыку.

Гамзатов умер 3 ноября 2003 года. Он похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.