Роботы "Яндекса" начали доставлять еду в кампусе университета штата Огайо

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. "Яндекс" и американский сервис доставки еды Grubhub запустили в главном кампусе университета штата Огайо в городе Колумбус роботизированную доставку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Роботы "Яндекса" будут привозить студентам и преподавателям заказы из местных кафе и ресторанов.

В "Яндексе" отметили, что кампус в Колумбусе - один из крупнейших в США. В нем живут и учатся более 60 тыс. студентов. Доставлять им еду будут 50 роботов "Яндекса". Роверы будут работать семь дней в неделю с девяти утра до девяти вечера.

"Местные заведения предлагают широкий выбор блюд, и мы постоянно ищем новые способы организовать их доставку в удобное место к удобному времени. Дело осложняется тем, что у нас большая территория и много пешеходных зон. Для роботов "Яндекса" это не проблема. Они ездят по тротуарам и легко добираются куда нужно", - пояснила старший управляющий по вопросам питания в университете штата Огайо Зия Ахмед, слова которой приводятся в сообщении.

Роботы-курьеры смогут доставить заказ к учебному корпусу, к общежитию или, например, к библиотеке. У них просторный грузовой отсек - "они готовы привезти как сэндвич, чтобы перекусить между лекциями, так и полноценный ужин из нескольких блюд на большую студенческую компанию".

"Яндекс" - партнер Grubhub по роботизированной доставке в кампусах. Соглашение о сотрудничестве компании заключили в июне 2021 года. Университетский городок в Колумбусе стал первым кампусом, где заказы Grubhub привозят роботы. Позже роверы появятся и в других местах. В общей сложности Grubhub обслуживает более 250 кампусов на всей территории США.