Кабмин утвердил состав комиссии по реализации концепции цифровой трансформации соцсферы

МОСКВА. 19 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава межведомственной комиссии по реализации концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы. Документ опубликован в четверг на официальном портале нормативно-правовых актов.

"Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по реализации концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ, на период до 2025 года", - говорится в документе.

Уточняется, что в состав комиссии вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтруда Антон Котяков, замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, председатель правления ПФР Андрей Кигим, замглавы Минсельхоза Оксана Лут, замглавы Минздрава Павел Пугачев и другие.