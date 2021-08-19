В Самарской области количество вакансий превысило число безработных почти в 2,5 раза

САМАРА, 19 августа. /ТАСС/. Количество вакансий, заявленных работодателями в Самарской области, превышает почти в 2,5 раза число безработных граждан, следует из данных, предоставленных ТАСС региональным министерством труда, занятости и миграционной политики.

"В настоящее время в распоряжении органов службы занятости населения Самарской области имеются сведения о 46,6 тыс. рабочих мест, заявленных работодателями. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения Самарской области, составляет 18,8 тыс. человек", - сообщили в профильном министерстве.

По сравнению с маем количество безработных сократилось почти на 25%. По данным Минтруда, большинство безработных самарцев ранее работали в организациях сферы торговли и обрабатывающих производств - их доля составляет по 19% и 16% соответственно от общего числа человек, состоящих на учете.

Среди рабочих вакансий наиболее востребованными являются водители, продавцы, повара, электрогазосварщики, слесари, бетонщики, электромонтеры. Что касается служащих, то работодатели ищут врачей, медсестер, инженеров и бухгалтеров.

Рост трудоустройства

За семь месяцев в Самарской области были трудоустроены 34 тыс. самарцев, что превышает значения 2019-2020 годов за аналогичным период. Так, в 2019 году за семь месяцев службы занятости трудоустроили 20,9 тыс. человек, в прошлом году - 13,3 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы сейчас практически достиг допандемийного значения и составляет 1,1%, сообщили в региональном Минтруда.

"Для исполнения поручения президента РФ по восстановлению к IV кварталу 2021 года численности занятого населения до уровня 2019 года в Самарской области реализуется межведомственный комплекс мер. Он предусматривает взаимодействие органов власти всех уровней, общественных организаций и включает мероприятия, направленные на трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы, на трудоустройство выпускников, легализацию неформальной занятости", - рассказали в профильном министерстве.

Так, услуги по профессиональной ориентации уже получили более 36 тыс. самарцев, еще около 2 тыс. безработных приступили к профессиональному обучению или начали получать дополнительное профобразование. Помимо этого, Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области, который занимается выстраиванием профессиональной траектории и позволяет обучать самарцев под заказ работодателя, охватил около 2,7 тыс. человек.

Региональные власти также оказывают поддержку жителям, которые решили открыть собственное дело. В качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя регистрацию оформили 154 человека, из которых 112 человек получили единовременную финансовую помощь при соответствующей государственной регистрации. В сфере сельского хозяйства гранты "Агростартап", предусмотренные для создания и развития хозяйств, получили 12 заявителей, а по развитию семейных животноводческих ферм - четыре индивидуальных предпринимателя. Участники на базе своих хозяйств также создают рабочие места, отметили в региональном Минтруда.

Помимо этого, в регионе для поддержки выпускников, безработных действует госпрограмма "Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы", которая должна охватить 88,9 тыс. человек, на их поддержку будет направлено около 1,3 млрд рублей.