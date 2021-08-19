Средства населения в банках России в июле выросли на 0,5%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Средства населения в банковском секторе в июле 2021 года выросли на 0,5%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России, посвященном развитию банковского сектора РФ в июле 2021 года.

Средства населения в июле, по данным регулятора, увеличились на 150 млрд рублей до почти 20 трлн рублей. "Как и в предыдущие месяцы, росли остатки на текущих счетах, но примечательно, что срочные вклады практически стабилизировались, было лишь небольшое снижение на 0,2% после более существенных сокращений на 0,9% в мае и на 0,8% в июне", - отмечается в документе. Описанную динамику регулятор объясняет ростом депозитных ставок.

Банк России отметил снижение темпа роста средств населения на счетах эскроу - до 179 млрд рублей с 205 млрд рублей в июне. Причиной такого замедления регулятор считает снижение ипотечных выдач.