Тамбовская область получит почти 2 млрд рублей инфраструктурных кредитов

ТАМБОВ, 19 августа. /ТАСС/. Тамбовская область до конца этого года получит почти 2 млрд рублей инфраструктурных кредитов на реализацию нескольких крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.

"В рамках лимитов бюджетных кредитов на 2021 год Тамбовской области планируется предоставить средства из федерального бюджета на сумму почти 2 млрд рублей. Кроме того, субъекты Российской Федерации вправе в рамках конкурсного отбора завить дополнительные инфраструктурные объекты сверх предоставленных лимитов", - сообщает пресс-служба.

В четверг губернатор региона Александр Никитин провел совещание, на котором обсудили правила предоставления и использования бюджетных кредитов, а также проекты, которые будут заявлены для отбора на получение денежных средств. "В настоящее время органам исполнительной власти совместно с муниципалитетами было поручено своевременно подготовить и направить соответствующие заявки в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России", - уточнили в пресс-службе.

В середине июля на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поддержка инфраструктурных проектов даст дополнительный импульс экономикам регионов. По его словам, около 500 млрд рублей регионы получат за счет бюджетных кредитов, которые будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3%. Также в течение четырех лет будет привлечено 150 млрд рублей за счет инфраструктурных облигаций.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.